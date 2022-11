Avions de l'Histoire . 25 aéronefs de légende

25 histoires passionnantes sur l'aviation L'histoire vue d'en haut ! Des montgolfières aux Canadairs en passant par Saint-Exupéry, Air Force One et l'Aéropostale, découvrez les détails méconnus des grands moments de l'aviation et les parcours hors du commun de ceux qui en ont été les acteurs. Après L'Histoire prend le train et L'Histoire met les voiles, la journaliste Sophie Dubois-Collet a regroupé pour vous 25 récits incroyables sur l'histoire de l'aviation.