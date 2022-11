Merci Madame

On peut lire ce récit comme un plaidoyer pour une sexualité qui soit un espace de rencontre, de joie et de liberté, plutôt que l'arène qu'elle est si souvent, dans laquelle sont négociés plus ou moins consciemment des rapports de force et des identités désespérément genrées. Paradoxalement, les femmes y sont quasiment inexistantes. Et c'est bien là le problème : sur le terrain du sexe, les hommes et leurs bites sont partout, ne laissant que peu de place aux femmes, à leurs désirs et à leur plaisir. Osons donc croire que ce livre parlera à ces dernières, qu'il participera à ce qu'elles se sentent moins seules et moins coupables. Oui Madame veut donner envie à celles qui en ont besoin de se réapproprier leur sexualité. Il est à craindre que beaucoup d'hommes lui réservent une levée de boucliers. Ce témoignage d'une colère légitime n'est pourtant pas une déclaration de guerre. Il ne s'agit là que de provoquer ce désir profond que les hommes et les femmes puissent se côtoyer en paix.