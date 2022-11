101 tacticiens redoutables

"De Geronimo à Rommel, de Napoléon à Giap, découvrez les 100 plus grands tacticiens de l'Histoire. Ces chefs extraordinaires capables, sur le champs de bataille, de renverser la situation et d'écrire l'Histoire. Réalisé sous l'égide de l'école de guerre - Terre, cet ouvrage réunit pour la première fois les 100 plus redoutables tacticiens. 4 pages illustrées (carte, tableau, portraits...) sont consacrées à chacun d'entre eux. Vous comprendez enfin pourquoi, des siècles après leurs disparitions, on se souvient encore des noms : Hannibal, Du Guesclin, ou Subotaï... Au travers de deux doubles pages par tacticiens, l'Ecole de guerre - Terre présente conjointement les stratégies ainsi que leurs auteurs.