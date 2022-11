Organisation territoriale et démocratie locale en Europe

La participation citoyenne, est-elle un enjeu de la démocratie territoriale dans les pays européens ? La démocratie territoriale, qui consiste entre autres en la participation des habitants à la vie locale, est au coeur du système politique et institutionnel des pays européens. Cet ouvrage, analyse l'évolution de la démocratie territoriale en Europe en insistant sur le rôle et le fonctionnement de la démocratie locale entre proximité et participation politique. En France, le mouvement de décentralisation a été lancé il y a plus de 40 ans. Il a été soutenu par de nombreux textes législatifs. Récemment, la loi "3DS" du 21 février 2022 a encore renforcé certaines prérogatives des régions en donnant plus de marges de manoeuvres aux élus locaux.