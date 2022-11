Français CM Escape Games Compréhension de textes CM. Edition 2022

Enseigner autrement le français et la compréhension de textes grâce à une pratique pédagogique innovante ! Chaque escape game est construit à partir d'un texte et de deux posters. Les textes sont desextraits d'auteurs de littérature jeunesse (H. Ben Kemoun, B. Friot, H. Montardre...), de difficulté croissante et de genres variés (roman fantastique, nouvelle policière, récit mythologique, récit de vie et théâtre). La pochette contient : > Les posters de jeu au format A3 Les supports graphiques sur lesquels les élèves mènent l'enquête. > Le guide pédagogique - L'explication des enjeux pédagogiques et de la démarche - L'organisation détaillée de la gestion du temps, de l'espace, du matériel et ses équipes - Les storytellings et le pas à pas de la résolution de chaque énigme - Des aides, des relances et des indices pour les équipes en difficulté - Des pistes d'exploitation en prolongement des escape games (stratégies de compréhension de texte, genres littéraires...). > Les fiches à photocopier : - Une zone d'entrainement pour se préparer en amont et réviser les connaissances mises en jeu. - Des débats en lien avec le thème étudié. - Les posters au format A4 - Le matériel pour les escape games : les extraits de littérature jeunesse qui accompagnent les posters pour servir de support à l'enquête ; des ateliers d'écriture et d'arts plastiques qui prennent appui sur ces extraits. + Numérique inclus ! Des ressources à vidéoprojeter : - audios, vidéos et affiches pour immerger la classe dans le jeu - les posters des escape games et les storytellings