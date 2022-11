The Mafia Chronicles Tome 3 : Bound by Hatred

La saga best-seller cultissime dans plus de dix pays, vendue à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde ! Elle est prête à tout pour sa liberté. Il est prêt à tout pour qu'elle lui appartienne. Quand Gianna voit sa soeur épouser un homme qu'elle connaît à peine, elle se promet que jamais il ne lui arrivera la même chose : si elle doit se marier, ce sera uniquement par amour ! Sauf que Matteo Vitiello désire Gianna depuis qu'il l'a vue au mariage de son frère, et le père de cette dernière est plus que disposé à lui accorder sa main. Gianna n'a qu'une seule solution : s'enfuir et commencer une nouvelle vie en Europe. Mais rester cachée alors que la mafia la recherche est un défi de taille, surtout que Matteo, son poursuivant, s'avère être leur meilleur traqueur et assassin. Lorsqu'elle est finalement retrouvée, Gianna est ramenée de force chez elle et contrainte d'épouser son sombre soupirant. La jeune femme est bien décidée à faire de sa vie un enfer, tandis que Matteo ne reculera devant rien pour la posséder. Leur lutte de pouvoir tourne bientôt en nuits passionnées alimentées par le désir... et par la haine.