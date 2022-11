La Chine et les chinois dans le monde. n°116

La diaspora chinoise, un atout majeur pour l'expansion de la Chine dans le monde. Devenue en quelques décennies l'une des deux plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine démultiplie sa présence en Asie et dans le monde. Ce numéro de Questions internationales s'intéresse aux populations chinoises vivant ou travaillant hors de la Chine continentale et aux stratégies d'influence que Pékin développe tous azimuts dans le monde (Taiwan, Honk-Kong et Singapour ...).