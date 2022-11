Récits d'Algérie. Témoignages de nos aînés, de la colonisation à lÂ´indépendance

Lancé en février 2020, Récits d'Algérie est un projet collaboratif et intergénérationnel né de la volonté de collecter les mémoires de la colonisation française en Algérie, de la guerre d'indépendance algérienne et de leurs conséquences. Des jeunes étudiants de la deuxième ou troisième génération d'immigrés recueillent les récits des aînés, à la mémoire et au vécu indispensables à la transmission. Ces récits n'ont pas la prétention de détenir une vérité objective mais sont des pierres à l'édifice d'une quête mémorielle et identitaire, pour que chacun puisse trouver sa propre place dans cette toile contrastée.