L'histoire traverse nos peaux douces. Jack

Christine Bard se fait l'historienne des trajectoires familiales et de son vécu personnel dans L'histoire traverse nos peaux douces, cycle qui comprendra 4 volumes et s'ouvre avec ce livre, Jack. Elle y brosse un portrait complexe et tout en nuances de son père - fils d'ouvrier du Nord, instituteur et poète, secret, pudique, intriguant. L'histoire qui traverse les peaux douces est celle de la lutte des classes, des sexes, et des bouleversements apportés par les guerres, celle d'Algérie et les deux grands conflits "mondiaux" . Ces luttes ont affecté les vies, suscité des résistances, des compromis, des échappées. Entre histoire et autobiographie, Christine Bard explore, avec tendresse, les traces matérielles et affectives que le passé lègue au présent.