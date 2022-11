New York, 2003. John, ancien Marine hanté par les souvenirs de la guerre du Vietnam et de Rachel dont il est tombé éperdument amoureux à Saigon, est un homme solitaire pour qui la vie manque de saveur. Au hasard d'une conversation, il rencontre Sarah qui ranime en lui des émotions depuis longtemps oubliées. Pourtant, leur idylle est compromise, car Sarah est en danger. Soumise à un chantage, la jeune femme se retrouve complice malgré elle d'une organisation aux intentions douteuses. John parviendra-t-il à extraire sa bien-aimée de ce terrible engrenage ? De soupçons en découvertes, il mettra au jour un danger bien plus important qu'il ne l'avait imaginé... Mêlant romance et suspense, l'auteur pose aussi son regard sur un monde devenu incertain à ses yeux. Il fallait bien que je vous le dise est un roman haletant qui nous piège dans les rouages d'un complot planétaire.