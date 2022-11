Recherches N° 29, automne 2022 : La naissance de la Grande Roumanie . Aspects géopolitiques

Ce dossier traite de la formation de la Grande Roumanie, qui est considérée ici sous ses aspects politiques, militaires et diplomatiques. Des documents inédits, relatifs à la mission militaire française en Roumanie du Général Berthelot, enrichissent ce volume. Petit royaume situé entre les Carpates et la Mer Noire en 1914, la Roumanie est devenue une grande puissance régionale à la fin de 1918, prenant part le 28 avril 1919 à la création de la Société des Nations. Après bien des difficultés pendant la guerre, elle voit ses rêves d'unité nationale réalisés. Les contours de la Grande Roumanie sont définitivement dessinés par les traités de l'Ile-de-France. L'intégration dans un creuset unique de populations diverses - Roumains très majoritaires, mais aussi Hongrois et Sicules, Allemands, Juifs, Ukrainiens, Russes ou Bulgares - s'avère pourtant délicate, tandis que les voisins vaincus n'acceptent pas leur défaite et ne songent, avec le soutien de l'Allemagne, qu'à une révision des frontières. C'est cette période de formation de la Grande Roumanie qui est considérée ici sous ses aspects politiques, militaires et diplomatiques. Des documents inédits, relatifs à la mission militaire française en Roumanie du Général Berthelot, enrichissent ce volume.