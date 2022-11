Histoire mondiale des porte-avions. Des origines à nos jours

Ouvrage encyclopédique qui retrace toute l'histoire du porte-avions... Plate-forme auxiliaire pendant la Première Guerre mondiale, le porte-avions conquiert le rang de Capital Ship durant la Seconde Guerre en donnant à l'arme aérienne mobilité et permanence sur un théâtre éloigné des bases terrestres. Son impact sur les relations internationales devient considérable par sa capacité de frappe conventionnelle ou nucléaire sur les franges littorales où se concentre l'essentiel de l'activité humaine. Avec le sous-marin, le porte-avions est le système d'arme naval qui, par son ingérence ou sa présence, peut influencer les décideurs et les événements. Outil de gesticulation diplomatique et militaire, le porte-avions porte ou suspend la violence, pour imposer, depuis la mer, une volonté à la terre. Symbole de puissance, il est, par essence, l'émanation d'une nation, de ses compétences techniques et de sa richesse économique. Illustré par de nombreux documents inédits, cette seconde édition totalement mise à jour est la seule synthèse publiée en français sur l'histoire technique, politique et opérationnelle des porte-avions dans le monde.