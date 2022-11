La construction de l’État monarchique en France de 1370 à 1715. Bulletin de l’Association des historiens modernistes des universités française 42

Consacré à la nouvelle question du CAPES externe en histoire moderne, cet ouvrage collectif met en regard les recherches les plus récentes menées sur la construction de l'Etat monarchique à l'époque moderne. Consacré à la nouvelle question du CAPES externe en histoire moderne, cet ouvrage collectif met en regard les recherches les plus récentes menées sur la construction de l'Etat monarchique à l'époque moderne. Ses sept contributions, toutes rédigées par des historiens reconnus dans leur champ d'études (histoire politique, histoire des représentations, histoire de la fiscalité, histoire de l'art, etc.) et mobilisant à la fois l'historiographie la plus récente et des sources inédites, analysent ce processus ni linéaire ni uniforme de la construction de l'Etat monarchique et donnent à voir l'interpénétration forte de nombreux processus convergents, parallèles ou même d'apparence contradictoires. Loin de proposer une simple histoire des institutions, ce volume permet donc de comprendre, tout en nuances, comment de nombreux acteurs, les pratiques mais aussi les résistances participent de ce long processus qu'est l'émergence de l'Etat moderne.