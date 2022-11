Le féminin en partage. Le voyage d'Anna Jameson au Canada (1836-1837)

La modernité d'Anna Jameson entre aujourd'hui en résonance avec l'éco-critique et le féminisme : exploratrice d'avant-garde des paysages nord-américains et des Premières Nations amérindiennes, elle exerça une influence émancipatrice sur ses lectrices britanniques, contemporaines du xixe siècle. Dans Winter Studies and Summer Rambles in Canada (1838), Anna Jameson (1794-1860) entremêle le récit de son voyage et sa quête d'indépendance. Ce texte longtemps négligé se révèle par sa richesse et sa dimension politique. Parcourant l'immensité canadienne en traîneau, en charrette ou en canoë ombrelle à la main, Anna Jameson fait de son expédition une aventure littéraire et politique et se livre à une peinture-écriture de la nature et à de nombreuses descriptions proto-ethnographiques. Entrepris au moment où elle souhaite se séparer de son mari, ce périple lui permet de traverser le jeune espace canadien et de partir à la rencontre des Premières Nations, en particulier des femmes anichinabées. C'est sous les traits d'une voyageuse attentive à leur condition de femmes autochtones qu'Anna Jameson apparait dans ce récit épistolaire : l'amie à qui elle s'adresse et toutes ses lectrices britanniques verront en elle un modèle d'émancipation féminine. En utilisant la littérature de mille façons pour s'élever, gagner son autonomie et promouvoir les droits des femmes, c'est la définition du féminin qu'Anna Jameson redessine, et qui inspirera les premières féministes britanniques.