Ecrits profanes. Poésie politique psychanalyse

Poésie, politique, psychanalyse sont les trois fils que Pierre Bruno tresse, en inscrivant son entreprise sous le chef du " profane ", par opposition au " sacré ", dont la dimension religieuse introduit une discrimination entre les sujets. Sous ce titre, Pierre Bruno tresse un lien entre poésie, politique et psychanalyse. Cette tresse relève du profane, en opposition au sacré, en tant que ce dernier, outre sa dimension religieuse, opère une discrimination entre les sujets. La première partie, "Poésie" , concerne en majorité Antonin Artaud. Elle explore la partition entre l'effort immense du poète pour s'inscrire dans une filiation qui ne soit pas faussée par l'impasse faite sur l'insondable nouveauté d'une naissance, et pour produire une langue à la hauteur de ce qui excède à toute filiation, à savoir son être de symptôme. La deuxième partie s'applique notamment à éclairer le lien de Lacan à Marx, et à rappeler que le discours dit du maître rend pensable l'inconscient, à partir de son refoulement même. Enfin, la dernière partie met en place les catégories majeures de la psychanalyse : division du sujet, satisfaction de la fin, séparation, désir, jouissance, grâce auxquelles peut devenir lisible la tresse poésie, politique, psychanalyse.