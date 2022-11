Spirou chez les fous

Aaaaah... Angoulême ! Son festival, ses bédéphiles, sa belle humeur bon enfant et ses fous enfermés à l'hôpital psychiatrique depuis qu'ils se prennent pour des héros de BD. Oui oui, vous avez bien lu : une grave épidémie frappe la capitale mondiale du neuvième Art ! Avec des Angoumoisins, des Angoumoisines qui se prennent pour Snoopy, Largo Winch, Obélix ou Mafalda ! Même Fantasio a été touché et se trouve depuis enfermé dans un étrange institut pour aliénés... Et vu que l'album où Spirou abandonnera Fantasio n'est pas encore dessiné, notre groom va, bien sûr, tenter de sortir de là son ami ! Jul et Libon, chacun de leur côté, cultivent un humour décalé et irrésistiblement inventif. Ensemble, ils se conjuguent pour un Spirou de folie, à ne manquer sous aucun prétexte !