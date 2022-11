Les noms de lieux, un patrimoine en mouvement

Les lieux apparaissent comme des archétypes de stabilité, et leurs noms s'enracinent si profondément que bon nombre d'entre eux comptent parmi les plus anciennes productions humaines encore en usage. Mais la mobilité des hommes et le rayonnement des cultures confèrent aussi à ces noms une grande malléabilité, par les emprunts entre langues, les connotations culturelles, les glissements sémantiques ou les transferts de noms. Ces relations font de ce patrimoine culturel immatériel un domaine d'étude inépuisable et une généreuse source d'émerveillement. Ce volume sensibilisera le public aux enjeux patrimoniaux des noms de lieux, aiguisera sa curiosité et lui indiquera des pistes à explorer à sa guise.