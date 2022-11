L’épée jetée au lac. Romans de la Table Ronde et légendes sur les Nartes

Dans ses marges, le roman (1870-1871), évoque, métaphoriquement, le problème du césarisme, et présente des types neufs dans l'univers sandien ; en son coeur il est une sorte d'étude de cas, psychologique et moral, celui de Césarine (entre quinze et vingt-cinq ans), intelligence brillante, caractère dominateur et indomptable. Seul lui résiste Paul Gilbert, un jeune bourgeois modeste, un stoïcien ; humiliée elle poursuit sa carrière de coquette honorable et accomplie. Sans doute l'auteur pense-t-elle ici à sa fille Solange, avec qui ses rapports furent si difficiles ; aussi bien, en l'absence de tout discours auctorial, le caractère et les conduites de Césarine gardent-ils une certaine opacité.