Les ombres de la licorne

Claudia, journaliste espagnole élevée en Argentine dès son plus jeune âge, revient au pays natal pour commencer une nouvelle vie. Installée à Madrid, elle travaille dans un bar à cocktails, El Unicornio, où elle connaît Edgar, un étudiant mexicain. Lui aussi veut oublier des années difficiles. Comme Claudia, il doit s'y résoudre : on ne repart jamais à zéro. Vivant entre désir et réalité, ils arpentent cette dure vérité comme l'être fictif qui habite notre imagination et nos désirs. La rencontre avec la licorne comme une chance plus merveilleuse qu'inespérée, permettra à chacun de se retrouver. L'ombre de La Licorne invite à se reconnaître, à s'élever mais à garder les pieds sur terre.