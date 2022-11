Endroll Back T03

Asaharu a réussi à empêcher l'enlevement de sa soeur, mais malheureusement pour lui, l'auteur de ce kidnapping n'a pas pu être attrapé. C'est alors que le chantage envers les autres élèves se fait de plus en plus persistant, afin de pousser Yuka au suicide. L'heure est grave et il est temps pour Asaharu de trouver qui se cache derrière ce plan machiavélique qui nuit au bonheur de sa soeur, mais la révélation tant attendu risque de laisser un goût d'inachevé.