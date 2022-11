Parle, écris

Ce recueil de poésie pourrait être qualifié de genre lyrique dont les thèmes peuvent se différencier en tragédies, comédies, musicalités fondées sur l'étude des attitudes et émotions humaines. L'expression des sentiments est assez exacerbée avec des notes de romantisme. Le sens des mots prend une tournure intimiste et crée une ambiance alchimique. Je suis en effet habitée d'une inspiration créatrice et j'espère toucher l'âme de mon lecteur en écrivant avec mon coeur.