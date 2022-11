Préparer et réussir le TAGE MAGE

Le kit d'entraînement complet ! Le TAGE MAGE® (test d'aptitude aux études de gestion et au management des entreprises) est un outil incontournable d'évaluation et de sélection aux études supérieures de management. Utilisé par de nombreuses formations, écoles et banques d'épreuves. Obtenir un bon score au TAGE MAGE est la clé pour entrer dans les plus prestigieuses d'entre-elles et un atout apprécié sur le CV.