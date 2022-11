Marius et Kapou. La chaussette hors paire

Une BD corrosive et philosophique, qui se moque de nos conditionnements pour mieux nous en libérer. Pour surmonter sa timidité, Marius s'invente un ami sociable et extravagant : Kapou. Cette chaussette hors paire va le soutenir dans toutes les étapes de sa vie. Grâce à Kapou, Marius trouve un sens à sa vie : sublimer notre humanité. Ce qui veut dire juste dégommer tout ce qui bouge caché derrière une chaussette sale. En plus des deux héros, la maman célibataire complètement désabusée qui navigue entre les boulots précaires et la soeur goth complètent cette famille outrageusement dysfonctionnelle.