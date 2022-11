Le Var vu du ciel

Le Var constitue un patrimoine naturel très riche et varié. Pour redécouvrir l'un des plus beaux départements de France, préparez-vous à un voyage comme vous ne l'avez jamais fait ! Vu d'en haut, revisitez des sites exceptionnels sous un angle nouveau, un point de vue généralement réservé aux adeptes du vol libre. Une invitation au voyage et au rêve sur la base d'une journée imaginaire au cours de laquelle vous suivrez le fil du Verdon et d'autres cours d'eau, décollant des points les plus hauts du paysage varois pour atteindre le littoral et ses îles. Vous partirez des espaces naturels les plus reculés et protégés pour atteindre les milieux les plus urbanisés qui vous réserveront de belles surprises graphiques sous le soleil rasant de la Côte d'Azur, en découvrant au passage quelques châteaux ou villages méconnus. Du nord au sud, balayage d'est en ouest et d'ouest en est du territoire varois à la rencontre de ses richesses, au gré de la lumière et du vent : la montagne de Lachens, le parc naturel régional du Verdon et ses gorges, grand canyon et vue sur le sommet de Breis, du Verdon à la Durance, Rians, la montagne Sainte-Victoire, le massif de la Sainte-Baume, le massif du Bessillon, le Grand et le Petit Laoucien, l'Argens et le vallon Sourn, de Brignoles à Draguignan en passant par Sillans-la-Cascade et Le Thoronet, le lac des Escarcets et le massif des Maures, le rocher de Roquebrune, les monts du Malay et les gorges de la Siagne, le lac de Saint-Cassien et le massif de l'Estérel vers le littoral varois, de Saint-Raphaël à Bornes-les-Mimosas, le parc national de Port-Cros et Porquerolles, la presqu'île de Giens, tombolo et salins d'Hyères, de Hyères à Bandol en passant par Toulon et le cap Sicié...