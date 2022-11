Et pourtant j'y crois...!. Religion Science Infox

La foi de l'individu peut-elle chanceler quand l'institution vacille ? L'Eglise romaine fait face à de nombreux scandales la mettant en cause dans des affaires de pédophilie et de viols, lui reprochant son silence, ou sa tentative de substituer sa propre justice à celle de l'Etat. Les fidèles voient la laïcité restreindre le témoignage et la pratique religieuse à la sphère privée. Ils assistent à un raidissement de nombreux clercs tentés par un retour à la tradition. Le pape François peine à imposer une ligne Pastorale plus humble, plus proche de l'Evangile. Et puis Notre-Dame s'embrase... Une catastrophe de trop ? Ou bien le début d'un questionnement personnel salutaire sur la nature et la forme de sa foi, de sa croyance, de sa façon de pratiquer en ce siècle de tous les bouleversements sociétaux et institutionnels. De cet incendie qui a touché le coeur de tous les Français, l'individu pourrait-il en ressortir plus fort, mieux croyant ? Sociologue, polytechnicien, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, ex inspecteur général de l'Inséé, ancien président de la Commission du débat national sur l'avenir de l'Ecole, Claude Thélot a écrit de nombreux ouvrages sur l'éducation. Dans ce nouvel essai, en tant que croyant et avec son regard de sociologue, il aborde le questionnement de l'individu sur sa foi quand l'Eglise catholique romaine est face à des scandales et des drames qui la font vaciller " Et pourtant, j'y crois... ! A " constitue une trilogie sur des thèmes actuels avec " Moi libre et roiA " et " Radioscopie du pouvoirA " (Lazare et Capucine)