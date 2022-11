Impérialisme, guerre, paix et syndicalisme. 0

Prolongeant les écrits de syndicalistes d'Ukraine parus dans un livre de la collection "Coup pour coup" , cette vingtième édition des Utopiques s'ouvre sur des témoignages de syndicalistes confronté·es à la guerre déclenchée par le pouvoir russe, impliqué·es dans la résistance populaire et toujours en lutte pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses dans le pays. Les participantes et participants aux convois syndicaux vers l'Ukraine, organisés depuis le printemps 2022, complètent ce chapitre. Qu'est-ce que l'impérialisme, les impérialismes ? Au sein de la gauche, syndicale et politique, cette question a été au coeur du soutien, ou non, à la résistance ukrainienne. Plusieurs auteurs et autrices reviennent sur ces réalités, sans ignorer l'actualité de l'impérialisme français, de la Kanaky à l'Afrique, en passant par les Antilles. Le syndicalisme a déjà dû se positionner vis-à-vis de révolutions et/ou de guerres : Espagne 1936, ­résistance française, guerre d'Algérie, Palestine, Pays basque, Irlande, Afrique du Sud, Bosnie, Kurdistan, autant d'exemples traités par plusieurs militants et militantes de Solidaires, mais aussi de la CGT. Les femmes sont particulièrement victimes des guerres : le viol utilisé comme arme de guerre, la traite des humains et l'exploitation des ­mères-porteuses (GPA) ukrainiennes sont ici traités. D'autres articles portent sur la cyberguerre, la production et la vente d'armes, les possibles reconversions d'usines d'armement, la place des budgets militaires dans l'économie mondiale, les luttes contre l'institution militaire...