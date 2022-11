9 jours pour évangéliser notre perfectionnisme

Le perfectionnisme sous ses allures de drapé à la sauce efficace de notre époque, est confronté à beaucoup de voies sans issue. Petit à petit son souci d´efficacité, de bien faire, de mieux faire et de faire davantage se fissure. Le trop n´est donc jamais assez ? Epuisant... En dessous de cette belle parure : un cri étouffé de manque d´amour, d´estime de soi, de reconnaissance. C´est là, qu´amour et vérité se rencontrent. Dans cette tension douloureuse, ces 9 jours seront un baume. La lumière sur de nouveaux possibles à nos vies personnelles, humaines et spirituelles. Pas besoin de joue au super héros, notre joie est d´accepter d´être des petits biens aimés du Père et de nos proches.