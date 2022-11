Not at home. De la sphère domestique au monde extérieur

Walter Benjamin estimait qu'à partir du XIXe siècle l'appartement était devenu un "étui pour l'homme" . Celui-ci constituait ainsi un rempart, une protection contre l'ingérence du monde extérieur. Mais l'histoire du logement est traversée par des influences diverses et multiples, dont notamment le taylorisme et de la mécanisation, deux phénomènes qui, pour certains, ont non seulement contribué à l'éclosion de la teneur "anti-domestique" de la théorie architecturale d'avant-garde mais aussi mis en crise le sentiment de chez soi : not at home. Or si, à la place d'opposer les sphères privée et publique, on admettait plutôt leur porosité ? Peut-on concevoir que l'ouverture de "l'étui pour l'homme" au monde extérieur ne se fasse pas au détriment des qualités domestiques et des sentiments d'appartenance, de confort, entre autres, qui y sont associés ? Quelles formes peut prendre cette ouverture, en tant que miroir de l'évolution de la société ? Cet ouvrage veut faire un pas de côté et aborder ces questions selon un prisme de vue inédit. Sont ainsi interrogées, suivant un axe large de recherche qui traverse le temps, les conséquences de l'ingérence de multiples facteurs - la mécanisation et le monde du travail, la scène du jazz et du music-hall, les nouveaux matériaux issus de la guerre, l'esprit de consommation et l'abondance, la fascination pour le cosmos et le nomadisme, entre autres - dans la sphère domestique, là où le travail ménager et la femme jouent, de toute évidence, un rôle central.