Le singulier monsieur tout-le-monde

Jean Pratou a quarante ans. Il est né de mère abusive et de père inconnu. Il n'a rien de remarquable. Il est invisible. Il est réglé comme du papier à musique. Il travaille et ne fait pas de vague. Il adore le Louvre dont il connaît intimement chaque tableau et chaque statue. Il vit seul avec un chat à trois pattes. Il est obsédé par une femme idéale qu'il dessine sur ses murs. Il n'a jamais aimé et n'a jamais été aimé. Jean Pratou va sauver l'humanitéâ!