Manuel d'expérimentation animale. Principes généraux

Rédigé par des acteurs du monde scientifique et de la recherche expérimentale, ce manuel, construit sur le modèle des programmes règlementaires de formation professionnelle à l'expérimentation animale, vient combler un manque pour la communauté scientifique, tout en visant à informer les non-spécialistes. Complet et pratique, il servira d'ouvrage de référence aux chercheurs, vétérinaires, techniciens et animaliers, grâce aux nombreuses notions qu'il explicite à travers des chapitres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Chacun pourra s'y référer en termes de bonnes pratiques et il apportera des réponses aux interrogations théoriques et pratiques concernant le travail avec les animaux. Ce manuel s'insère précisément dans l'esprit de la politique européenne menée depuis plusieurs années : prendre en compte le bien-être animal en recherche dans le but de favoriser les meilleures avancées en santé humaine et en santé animale, tout en protégeant l'environnement. Il sera suivi d'un second volume plus pratique qui rassemblera toutes les données précises disponibles concernant les différentes espèces.