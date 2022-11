Le grand livre du tournage

Maître incontesté du tournage, David Ellsworth est devenu au cours des trente dernières années un des concepteurs de récipients en bois tourné les plus importants. Réputé pour ses créations design, à la limite de l'art contemporain, il a mis au point des techniques de tournage novatrices pour créer des parois extrêmement fines et des formes fermées, particulièrement difficiles à réaliser puisque l'orifice minuscule empêche de voir ce que l'on fait. Dans cet ouvrage très complet, il livre tous ses secrets de tournage, notamment ceux qui sont à l'origine de son style si personnel et qui ont fait son succès, comme l'utilisation d'une gouge à creuser ayant un affûtage spécial. Pour tous ceux qui découvrent le tour, l'ouvrage regorge d'indications pour bien démarrer, fabriquer ses propres outils en fonction de ses besoins et adopter les bonnes postures. Les tourneurs intermédiaires et avancés apprécieront quant à eux les nombreux conseils d'expert, notamment sur le travail du bois vert ou du bois échauffé.