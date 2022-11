Ma Montagne. Abécédaire amoureux du Mont Blanc

Pascal Viénot, photographe passionné, arpente le massif du Mont-Blanc depuis toujours. Il nous emmène à la découverte d'une montagne de bonheur et de beauté, accessible, vivante. Une montagne éternelle, éclairée des citations des plus grands auteurs classiques qui l'ont eux-aussi aimée avec fougue. Grand lecteur, Pascal Viénot a réalisé les portraits de nombreux écrivains contemporains en illustrant l'ouvrage L'écrivain et son lecteur, aux éditions PGDR. En 2019, il a publié aux éditions Gourcuff Gradenigo Le Cercle des Lecteurs Anonymes, recueil de photographies d'inconnus qui, riches ou pauvres, trouvent leur bonheur dans les pages imprimées. Il réalise ici le portait d'une montagne hors du commun et en restitue, avec une grande délicatesse, toute la majesté.