Loulou et Yves

" Le livre qui dérange le beau monde ! " - ; Richard Johnson, New York Post Créatrice à l'immense talent dont le style " bohème chic " n'a jamais cessé de séduire, Loulou de La Falaise a connu des années glorieuses auprès d'Yves Saint Laurent, dont elle était la plus proche amie et collaboratrice. Christopher Petkanas déroule dans ce livre une histoire orale et illustrée (plus de 80 photos en couleurs) de Loulou de la Falaise, convoquant des centaines de personnalités parmi lesquelles Pierre Bergé, Marianne Faithfull, Inès de La Fressange, Hubert de Givenchy, Mick Jagger, Robert Mapplethorpe, Patti Smith, Kenzo Takada, Diana Vreeland, Andy Warhol... Loulou & Yves dépeint la mode et son petit monde avec une liberté de ton inhabituelle qui ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires - selon le New York Post, Loulou & Yves est " le livre qui dérange le beau monde ! "