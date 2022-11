La musique et la machine. Penser l'interaction dans les musiques électroniques

La musique concrète, la musique électroacoustique, les musiques mixtes, le Live Electronics et à leur suite les courants populaires de la disco, de la techno, du rap et de l'EDM, désignent des styles musicaux qui ont radicalement changé les manières de faire et d'écouter la musique. En créant des situations nouvelles d'interaction entre les musiciens, les publics et les innombrables machines qui peuplent leur univers, ces répertoires ont modifié en profondeur l'ontologie et l'esthétique du fait musical. Ce livre, qui rassemble des contributions de musicologues français et internationaux (USA, Norvège, Australie, Royaume-Uni), propose ainsi une traversée des musiques électroniques savantes et populaires, de Luigi Nono à David Guetta, de Philippe Manoury à Brain Damage. Si la musique a pu un temps être pensée comme le produit de l'activité d'un compositeur unique, la médiation de l'électronique remet en pleine lumière la nature profondément collaborative et interactive de tout fait musical. Telle est l'hypothèse qui fonde l'ambition théorique de cet ouvrage.