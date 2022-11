S'installer et vivre dans les hautes vallées alpines. Trajectoires de vie, attractivité et capacité d'adaptation des territoires

Les territoires ruraux français, notamment montagnards, connaissent depuis quelques décennies un regain d'attractivité. Entre aspirations collectives et représentations individuelles, l'auteure interroge les choix de vie des habitants des hautes vallées alpines françaises. Elle les met en regard avec les politiques publiques menées en faveur de l'accueil et du maintien des populations ainsi qu'avec le développement territorial et la recomposition de ces espaces sous influence touristique. S'appuyant sur de nombreux entretiens et une recherche participante, l'ouvrage s'intéresse aux questions d'accès aux services publics, aux commerces, au logement, à l'emploi, aux mobilités, à la vie locale, etc. L'enjeu du maintien de la population amène également à traiter de la capacité d'adaptation des acteurs locaux (habitants, acteurs politiques ou associatifs) pour dynamiser ces espaces de vie à l'année.