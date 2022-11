Le vote clivé. Les élections présidentielle et législatives d'avril et juin 2022

Alors que les abstentions, les votes blancs et les nuls représentent 56% des électeurs au premier tour de la présidentielle 2022, n'y a-t-il pas une redéfinition profonde des clivages politiques en France ? Les deux grands partis de droite et de gauche sont-ils en voie de disparition ? L'élection présidentielle et les élections législatives 2022 ne sont-elles pas le symptôme des modifications de la société française ? Cet ouvrage, en s'appuyant sur l'analyse des résultats électoraux comme symptôme des changements économiques, sociaux et politiques en France, permet de mieux comprendre les élections présidentielles et législatives de 2022. Ecrit par les meilleurs spécialistes du sujet, il apporte des connaissances utiles et un éclairage objectif sur les dernières élections françaises, loin des analyses à chaud publiées dans les journaux et les magazines.