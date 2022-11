Les instances dans la fonction publique hospitalière. 0

Les instances occupent une place prépondérante dans l'agenda des décideurs hospitaliers. Le livre aura pour seule ambition de répondre aux questions pratiques " en un clin d'oeil " et d'anticiper toutes les questions techniques qui nécessitent une réponse pratique. L'actualité du sujet est double : - réglementaire dans un premier temps : la loi de transformation de la fonction publique, la loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et une série d'ordonnances ont modifié les instances hospitalières ; - liée à la confusion et au turn over des personnels qui n'ont plus d'ouvrages " pratiques " sur cette thématique et qui peinent à trouver l'information. Des réponses aux questions les plus concrètes : - Comment gérer un problème de quorum lorsque l'on préside un conseil d'administration ou un conseil de surveillance ? - Quelles sont les informations qui doivent figurer dans le règlement intérieur d'une instance ? - Comment rédiger un avis d'instance consultative ?