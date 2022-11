Les Coucous, Contes chinois d'aujourd'hui, est un recueil de contes modernes écrit par l'écrivain et poète Wang Yipei. Les contes sont d'une poésie qui nous transporte dans l'imaginaire riche de l'auteur. Ce recueil nous propose de voyager aux quatre coins du monde pour y découvrir toutes sortes de créatures au travers d'histoires permettant une immersion au coeur de la culture et de la pensée chinoises. POURQUOI Les Coucous ? : Mettre en lumière un auteur chinois contemporain méconnu en France et proposer aux lecteurs français des récits modernes et surprenants, entre fantastique et poésie, loin de l'univers merveilleux et traditionnel des contes chinois déjà publiés en France. 64 récits inédits composent ce recueil singulier.