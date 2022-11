Photos graphiques

"Je suis entré dans l'univers de l'imprimerie, un peu par hasard, peu de temps après avoir effectué ma formation à l'Ecole supérieure de journalisme de Lille. Il est vrai que la production des journaux m'intéressait et que les cours proposés sur les technologies graphiques pendant mes années d'études, dispensés, entre autres, par Gérard Ooghe, directeur technique de l'éditeur parisien Fernand Nathan et par Michel Logié, rédacteur en chef technique du quotidien lillois La Voix du Nord, m'avaient alors ouvert aux différents procédés de fabrication de l'imprimé. En entrant, jeune journaliste, à Caractère, le magazine professionnel de référence de la filière graphique, fondé en 1949 par Maximilien Vox, animé alors par Caroline Aubry et édité par la Compagnie française d'éditions, je ne faisais donc pas un saut dans un monde totalement étranger, riche de ses différents métiers, de ses codes et de son jargon. Ainsi, pendant 50?ans d'activité, j'ai été le témoin des multiples événements, qui ont ponctué la vie de la filière graphique en France comme à l'étranger, et accumulé quelques dizaines de milliers d'images - en noir et blanc et en couleur - que je redécouvre grâce aux technologies de la numérisation. Dans les pages qui suivent, je vous propose donc de partager un souvenir illustré, sur une première période de 30?ans. Sérieux, curieux, légers, mes choix sont forcément subjectifs et très divers. Ils correspondent à des rencontres, à des voyages, à des actualités... Les plus jeunes relèveront l'anecdote. Les professionnels les plus anciens reconnaîtront ceux ou celles qui ont marqué de leur empreinte et de leur personnalité la vie de l'imprimerie, si riche et injustement méconnue... "