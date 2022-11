ÉCOLOGIE ET PAYSAGE : RÉINTERROGER LE VIVANT. 0

Ecologie et Paysage : deux mots qui occupent une place centrale dans le débat environnemental et questionnent les enjeux de société qui leur sont liés. Paysage décrit, paysage analysé, paysage formalisé, voire numérisé, vieux et beau thème d'une écologie qui n'a de cesse d'évoluer. Cette science, d'abord descriptive et analytique, invite aujourd'hui à dépasser les clivages et à opter pour une vision plus transversale dans l'analyse des questions environnementales. Yves Petit-Berghem montre ainsi que la matérialité du vivant se doit d'être revisitée au prisme d'imaginaires environnementaux et d'innovations techno-scientifiques, qui instituent de nouvelles façons de penser et d'aménager l'espace. L'écologie se devant d'oeuvrer à la réconciliation entre l'homme et son cadre environnant encore marqué par le divorce entre nature et culture, tout l'enjeu est d'échapper à la pensée mécaniste et réductionniste moderne en réinterrogeant le vivant dans ses dimensions matérielles - et immatérielles... Relecture et correction du manuscrit par staka. fr