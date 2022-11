Dans cet ouvrage inédit et traduit de l'anglais, Miss Vesey nous dévoile une impératrice Eugénie intime et parle longuement des nombreux séjours qu'elle fit à Paris, mais également en Norvège, en Autriche, en Turquie et à Ceylan. L'impression que ce livre devrait laisser à ses lecteurs et lectrices est que l'Impératrice, en plus d'avoir été un des personnages les plus connus de l'histoire de France, fut une femme extrêmement intelligente, cultivée et d'une surprenante perspicacité. " Peu de gens que j'ai rencontrés étaient capables de saisir l'objet d'une discussion comme elle le faisait ou de rendre une conversation aussi intéressante sur n'importe quel sujet, en exprimant des idées inattendues et nouvelles ", nous dit Miss Vesey. De telles qualités expliquaient l'extraordinaire influence qu'elle exerçait sur tous ceux qui l'approchaient au temps où au charme qui ne l'avait jamais quittée elle joignait la fascination et le prestige de la puissance impériale. "Il ne me reste ni patrie ni foyer, cela n'a aucune importance de savoir où je rendrai le dernier soupir." Ces mots de l'Impératrice nous conduisent à comprendre pourquoi elle n'a jamais écrit ses propres souvenirs, voulant peut-être ainsi laisser la tâche de venger sa mémoire au temps.