Géométrie de la souffrance. Genesis P-Orridge + William S. Burroughs

Un ouvrage punk croisant l'écrivain américain de la Beat Generation William S. Burroughs et la musicienne transgenre et performeuse Genesis P-Orridge. Drogue, sexe et anticipation ou comment penser une société alternative à la "société de contrôle". - L'analyse des liens et de la collaboration entre un des écrivains les plus influents du 20e siècle William S. Burroghs et l'artiste performeuse anglaise Genesis P-Orridge - Le compagnonage entre les techniques de Cut-up et la musique industrielle, entre provocation, subversion et ironie - Le partage d'une approche "Drogue, sexe et anticipation" où la souffrance participe aussi du mouvement punk - Le 7e titre de la collection "En marge ! " dirigée par Solveig Serre du CNRS le Luc Robene, l'ancien guitariste de Noir Désir.