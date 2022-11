Prévenir et soulager. Cancer : les vertus de la médecine traditionnelle chinoise

Dans la Chine ancienne, le médecin était payé lorsque ses patients étaient en bonne santé et tombait en disgrâce lorsqu'ils étaient souffrants. Tel est le principe de la médecine traditionnelle chinoise, car la prévention y occupe une place essentielle. Cette pratique ancestrale, qui prône l'équilibre du corps et de l'esprit, envisage chaque malade dans sa globalité sans le réduire à ses symptômes, et a pour but d'aider l'organisme à puiser dans ses propres ressources afin de prévenir la maladie. Que ce soit pour améliorer notre qualité de vie et préserver notre santé ou pour prévenir le cancer et lui faire face, la médecine traditionnelle chinoise se révèle une aide précieuse. Elise Boghossian nous en explique la philosophie et le fonctionnement. Conseils, habitudes de vie et recettes (acupuncture, phytothérapie, massages, diététique...) permettant de réduire les effets secondaires des traitements lourds, parfois invalidants, de soulager les douleurs postopératoires et de se rétablir plus rapidement complètent ce guide indispensable pour qui veut rester acteur de sa santé.