Le kit du manager pour une culture d'entreprise positive et durable. Cas dans l'agroalimentaire ; La Food Satefy Culture

L'ensemble des organismes sont confrontés en permanence à de nouveaux défis en matière de responsabilité sociétale, de qualité, de sécurité, d'environnement ou encore de sécurité des denrées alimentaires. Ce livre arrive au moment opportun, notamment pour les organismes appartenant à la chaine alimentaire où la culture de la sécurité des aliments est devenue une obligation légale et une exigence incontournable des référentiels de certification (BRC, IFS, FSSC 22000). Ces 100 questions/réponses permettront aux managers de comprendre les enjeux d'avoir une culture d'entreprise positive et durable et de savoir comment la développer. Vous y trouverez des réponses aux questions de nature générale telles que : - Qu'est-ce que la culture ? - Qu'est-ce que la culture d'une organisation ? - Quels rôles entre culture et rôles professionnels ? - Comment les rôles professionnels peuvent-ils impacter la culture ? - Quels impacts entre culture et leader primal ? - Quels liens entre culture et histoire de l'organisation ? - Comment analyser la culture d'une organisation ? L'ouvrage aborde aussi les spécificités de la culture de la sécurité des aliments en agroalimentaire à travers les questions suivantes : - Qu'est-ce que la culture de la sécurité sanitaire des aliments ? - Qui est responsable de la sécurité sanitaire des aliments chez un exploitant de la chaine alimentaire ? - Pourquoi est-il nécessaire de développer une culture positive et durable ? - Quels sont les documents qui traitent de la FSC ? - Quelles sont les dimensions identifiées par la GFSI au niveau de la culture ? - Comment faut-il comprendre les dimensions et les thèmes d'actions ? Les outils et méthode pour favoriser une culture positive et durable : - Pourquoi les comportements sont si importants en matière de culture ? - Quels sont les déterminants reconnus qui influencent les comportements ? - Qu'est-ce que l'approche COM-B ? - Comment comprendre le déterminant relatif aux attitudes ? - Que détaille la Théorie des Comportements Interpersonnels ? - Quels sont les messages contraignants qui peuvent impacter un individu ? Et finalement : - Quels sont nos retours d'expérience sur la culture positive et durable ?