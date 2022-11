La bible des khmers verts herbivores

La planète va mal et les écolos se font traiter de Khmers verts. Plus encore quand ils s'intéressent au contenu de nos assiettes. Le mouvement de libération animale et l'écologie ne font qu'un. Blum, toujours précurseur, enfonce le clou. Ca pique et ça grince parfois, mais surtout ça chatouille et déclenche un mécanisme de résistance naturel : le rire.