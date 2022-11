Les enquêtes de Roderick Alleyn : Mort en habit noir

La septième enquête de Roderick Alleyn, de Scotland Yard, publiée en 1938. La saison mondaine vient de débuter. Le tout-Londres est en ébullition ! De même qu'un corbeau, qui fait chanter les familles huppées. Raison pour laquelle, l'inspecteur Roderick Alleyn, de Scotland Yard, doit se mêler à ces mondanités qu'il a en horreur. D'autant qu'un crime vient d'être commis. La 7e enquête de Roderick Alleyn, par la grande rivale d'Agatha Christie La saison s'ouvre enfin ! Le tout-Londres est en ébullition. Lunchs, thés dansants, gloussements, cocktails, bals de débutantes, frous-frous de robes blanches, champagne... L'atmosphère est à la fête. Mais c'est aussi l'époque qu'a choisie un corbeau pour se réveiller, narguer les familles huppées et les faire chanter. L'inspecteur Roderick Alleyn, que ces mondanités irritent au plus haut point, est donc contraint d'intervenir. Par chance, pour démasquer le maître-chanteur, il peut compter sur Lord Gospell, un mondain aussi affable qu'au courant des derniers potins. Est-ce la raison pour laquelle Gospell est retrouvé mort dans un taxi ? Dès lors, sans se départir de son élégance, de son flegme et de son humour, le célèbre inspecteur de Scotland Yard doit changer de tempo pour que les débutantes poursuivent leur danse.