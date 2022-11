Châlons-en-Champagne : à voir et à vivre

Si l'on se prête à un exercice de description de Châlons, on pense à une ancienne ville de garnison, à la capitale de la Marne, à un centre de décision important, à un noeud de communication qui rend la ville facile d'accès, à un évêché, tout cela est exact. On peut ajouter à cet inventaire désordonné et spontané que Châlons est dotée d'un patrimoine architectural remarquable, qu'elle constitue un foyer de culture ce qui est également exact. Enfin, on doit reconnaître que la cité, située sur la route des invasions, a cultivé un lien étroit avec l'Histoire. Elle a apporté une contribution majeure au succès des armes de la France. Pourtant, on aurait tort de se limiter à des faits d'armes, si importants soient-ils, ou à une situation géographique ou administrative, si avantageuse soit-elle. Ville d'art et d'histoire, Châlons se caractérise aussi par une véritable douceur de vivre. Rivières, canaux et parcs sont autant de lieux de promenade. Il fait bon flâner ou observer le rythme des saisons à Châlons. Peu de cités peuvent s'enorgueillir d'avoir autant d'espaces naturels, en particulier dans leur centre. Et si la qualité première d'un espace urbain était d'offrir à ses habitants et ses visiteurs un cadre de vie épanouissant et enrichissant ?? Cet ouvrage est une invitation à se promener dans Châlons et à découvrir une cité que l'on croit connaître.