Peter Downsbrough. Le lieu et l'espace d'une oeuvre

Tubes, lignes, mots et aplats de couleurs composent l'essentiel du vocabulaire plastique ascétique et élégant de l'artiste américain Peter Downsbrough qui développe un art en relation à l'architecture et aux éléments constitutifs du langage. L'originalité de son travail - débuté dans les années 1960 - réside dans le développement parallèle de différentes pratiques artistiques qui se manifestent par des oeuvres synthétiques. A travers le prisme d'un double paradigme, celui de l'espace et du lieu, cette monographie dresse l'état des lieux d'une oeuvre prolifique en abordant l'évolution conjointe des pièces réalisées dans un espace réel et dans les livres. Aux confins des arts minimal et conceptuel, Peter Downsbrough élabore une "oeuvre ouverte", favorable au décloisonnement des différents médias, lieux ou supports utilisés. Cette oeuvre déploie un rapport singulier aux mots et aux positionnements dans différents espaces. Livres et sculptures agrègent les notions de contexte, d'intervalle, de point de vue et de cadrage. Ils initient une vision originale polysémique et souvent politique ancrée dans l'urbain. Cet ouvrage s'appuie sur des conversations avec l'artiste, des documents d'archives inédits ainsi que sur de précieux témoignages et entretiens avec des artistes, galeristes et collectionneurs. Il met également en ? évidence les rapprochements entre cette oeuvre et les avant-gardes tout en interrogeant les démarches d'artistes de sa génération, de l'art minimal et de l'art conceptuel, dans leurs apports et leurs liens aux espaces multiples d'expositions.