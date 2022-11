Quand les dieux étaient des monstres. La mythologie hybride de Natale Conti et Vincenzo Cartari

Le livre imprimé est le lieu privilégié pour comprendre comment s'est construit un nouveau regard sur l'Antiquité suite aux guerres de Religion, à la mise en place de la censure de l'image et à la centralisation du pouvoir politique. Or, le nom de celles et ceux qui en ont déterminé la forme propre - imprimeurs, libraires, graveurs, correcteurs, etc. - ne figurent pas toujours en page de titre. Ils ont pourtant traduit, modifié et parfois déplacé des textes et des images pour répondre aux attentes d'un public friand de nouveauté. Cette enquête captivante part d'un livre recomposé à partir d'un texte de Natale Conti et des illustrations de Vincenzo Cartari. Bricolé à la hâte dans une officine lyonnaise au début du XVIIe siècle, il a connu une fortune extraordinaire. Ses sources et sa postérité sont analysées à travers des figures monstrueuses entre la fable, la caricature religieuse, les sciences naturelles et la littérature de voyage, de l'Hécate à trois têtes aux démons dotés de seins pendants jusqu'aux sorcières du Brésil.