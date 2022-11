Préparation mentale du coach sportif. Devenir un entraîneur performant

Après Préparation mentale du sportif qui s'intéressait aux performances du sportif, ce nouvel opus se consacre cette fois aux entraîneurs et leur propose de développer les qualités nécessaires pour accompagner leurs équipes vers l'excellence. Chaque coach est unique et, pourtant, tous les entraîneurs performants ont en commun des compétences spécifiques : la capacité à progresser en continu, à s'adapter à tous les contextes, à manager son groupe et à jouer le rôle d'un préparateur mental. Ce livre, issu de l'expérience de terrain d'un psychologue du sport et d'un entraîneur de rugby professionnel, présente l'ensemble de ces compétences et propose des exercices concrets pour les acquérir et les optimiser. Dans cet ouvrage, vous trouverez : - 22 axes de travail, qui vous permettront de vous concentrer sur votre style, votre personnalité et votre profil psychologique, mais aussi la cohésion de votre équipe, le climat motivationnel ou encore les facteurs de flow ! - De nombreux exercices concrets et outils vous permettront d'augmenter votre niveau mental. La richesse des techniques présentées dans ce livre, conçu pour accompagner l'entraîneur sur le long terme, est telle qu'elle alimentera votre pratique au cours de plusieurs saisons sportives. Vous les sélectionnerez en fonction de votre profil et de vos besoins, et les adapterez à votre discipline et à vos problématiques spécifiques. Grâce à ce livre, vous allez pouvoir vous entraîner à devenir l'entraîneur performant que vous voulez être. Si le chemin est semé d'embûches, Anthony Mette et Jérémy Bertin sont là pour vous aider à dépasser vos peurs et vos limites.